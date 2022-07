Alessia Marcuzzi, la confessione: "Un anno fuori. I miei rapporti con Mediaset..."

Francesco Fredella 14 luglio 2022 a

Alessia Marcuzzi approda in Rai dopo un anno di stop dalla tv. Che, a quanto pare, non le è mancata. Adesso, però, rompe il silenzio e parla con il settimanale Nuovo - diretto da Riccardo Signoretti. “Come sono i miei rapporti con Mediaset? Siamo rimasti in ottimi rapporti”, racconta. C'è molta attesa per il suo show, che s'intitola Boomerissima ed andrà in onda il prossimo novembre. La conduttrice, che dallo scorso anno è fuori dai palinsesti Mediaset, adesso dice: “Abbiamo mantenuto ottimi rapporti, non c’è stato alcun tipo di discussione o di litigio: insomma, per me questo è stato importante…”.

La Marcuzzi riparte dalla tv. “E’ una scommessa”, puntualizza parlando del nuovo programma televisivo. Una scommessa che vuole assolutamente vincere. Il suo nuovo programma andrà in onda su Rai Due e s'intitolerà "Boomerissima". “Si vuole far rinascere Rai Due ed essere in pista mi riempie d’orgoglio…”, racconta ancora al magazine diretto da Signoretti. "È la rete che mi somiglia di più, dove c’è anche un pizzico di politicamente scorretto…”.

Per un anno è stata fuori dalla tv, ma rimarca: "Sono stata bene. In più ho dedicato tempo anche alla mia famiglia…”. Il conto alla rovescia per la partenza del suo nuovo programma è iniziato. Rai2, insomma, potrebbe risollevarsi e lei, una vera fuoriclasse, riuscirà sicuramente a portare ascolti al secondo canale di Mamma Rai.

