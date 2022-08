Fiorello torna in Rai? Tam-tam impazzito, cosa gli avrebbero offerto

04 agosto 2022 a

a

a

Fiorello pronto a tornare in Rai. E non per Sanremo. Il conduttore è da giorni impegnato a portare in giro per l’Italia il suo nuovo spettacolo teatrale. Fin qui nulla di strano se non fosse che a far notare un piccolo dettaglio ci pensa TvBlog. Qui si legge che "spesso questa cosa è il preludio di un suo ritorno in un grande one man show su Rai1".

"Si è operato per farsi allungare il pene". Bomba di Fiorello su Amadeus, roba (molto) spinta

Questa volta - prosegue l'indiscrezione - Fiorello non dovrebbe approdare in prime time, ma in un'altra fascia oraria. Secondo i ben informati il conduttore potrebbe finire per occupare uno spazio nella fascia del mattino. Più nel dettaglio si vocifera l'orario a cavallo fra le 7 e le 8 per una versione rinnovata della sua storica Edicola, che andava in onda su Radio Rai.

"Pagliaccio, getti benzina sul fuoco": paura per Fiorello, le minacce dopo lo show all'Ariston

L'obiettivo? Quello di rafforzare la mattina della prima rete di Stato. Più certo invece il "no" al festival della musica. "Sanremo? La mia avventura al Festival è chiusa. Morta e sepolta per sempre". Quest'anno dunque Amadeus non vedrà il collega. Con lui, c'è da dire, nella prima e ultima serata ci sarà Chiara Ferragni. Per la influencer è un vero e proprio esordio, dopo anni di corteggiamento.