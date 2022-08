Lucia Annunziata? La morte del Pd la fa godere: ieri, a Mezz'ora in più...

08 agosto 2022 a

L'intervista in esclusiva a Carlo Calenda mette il turbo a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata. Il talk in onda su Rai 3 ha registrato ascolti record domenica 7 agosto. Un buon risultato, sicuramente "pompato" dalla presenza del leader di Azione che - dopo un giorno di silenzio - ha scelto proprio quella trasmissione per annunciare in diretta tv lo strappo con il segretario del Pd Enrico Letta. Si trattava di un annuncio che in molti si aspettavano. Insomma, un paradosso - ce lo si permetta - per l'Annunziata: la "morte politica" del Pd almeno per le prossime elezioni, che si è consumata in diretta nella sua trasmissione, ha fatto schizzare gli ascolti alle stelle.

E così, mentre le parole di Calenda sono state a dir poco una doccia fredda per il leader del Pd, per la Annunziata e la sua trasmissione invece sono state di grande aiuto dal punto di vista degli ascolti. "Il programma - in un sonnacchioso e torrido pomeriggio domenicale d'agosto - ha conquistato numeri da prima serata aggiudicandosi l'11.9% di share con 1.142.000 spettatori", si legge nell'articolo di Zonetti per Vigilanzatv.

Zonetti, poi, chiosa con una provocazione rivolta alla tv di Stato: "Insomma, quando la Rai decide di fare autentica informazione assolvendo il suo compito non ce n'è per nessuno...". Qualcosa di simile, in realtà, era già successo domenica 31 luglio: in quel caso era stata l'ospitata di Matteo Renzi a mettere il turbo al talk. Che allora aveva conquistato il 9,3% di share con una media di 945mila spettatori.