Caduta Libera, Gerry Scotti fa calare il gelo a Mediaset: "Non lo potevo dire..."

Gerry Scotti lascia tutti senza fiato quando a Caduta libera, in onda su Canale 5. Capita la domanda sull’Eurovision. “A Canale 5 hanno sdoganato la parola, un tempo non si poteva dire”, svela il conduttore. Ma cosa accade? Gerry Scotti mostra un altro lato curioso del programma, che inizia con l’omaggio a Raffaella Carrà. Infatti, c’è una domanda riguardante gli studi Rai di via Teulada intitolati alla conduttrice scomparsa nel luglio 2021.

E Gerry lancia una frecciata alla Rai quando dice: “Ecco la differenza tra noi e la Rai: noi facciamo domande sulla Rai, la Rai non fa mai domande su di noi. Avete notato?”. Poi arriva la domanda sull’ Eurovision Song Contest: “Quale cantante italiana ha condotto a Torino la più recente edizione?”. La risposta è: Laura Pausini, che il concorrente individua subito.

Poi arriva la precisazione e la stoccata alla Rai. “Fui io a venire censurato in post-produzione quando parlai di Eurovision […] Mi fu chiesto di dire che stavo per andare a vedere l’Eurovision a Kiev ma chiaramente poi non potevano fare pubblicità al programma della rete concorrente”, continua. Cala il gelo. Anche in Rai inseriranno domande su Mediaset all’interno dei game show?