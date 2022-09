Gerry Scotti, addio? "Ci pensa da anni": panico a Mediaset, cosa c'è dietro

04 settembre 2022 a

a

a

A ridosso della ripartenza di Caduta Libera, il programma in onda su Canale 5, in un'intervista Gerry Scotti ha confessato di desiderare di cambiare genere di programmi nel suo futuro professionale. E ancora, ha aggiunto di sognare di occuparsi di divulgazione.

Ilary Blasi, allenamento da far saltare le coronarie: non avete visto niente... | Guarda

E su queste parole è stato interpellato Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica su Nuovo Tv in cui risponde alle lettere dei lettori, in questo caso a quella di Francesco da Catania. "Scotti si è detto stanco dei quiz, affermando di voler fare un programma di divulgazione scientifica... spero che quel giorno non arrivi mai", scriveva Francesco, evidentemente un fan di Scotti nella versione-quiz. E ancora, ha aggiunto: "Non lo vedo nel ruolo dell'Alberto Angela della situazione".

Ilary Blasi, "se lo fa finisce in tribunale": la minaccia (durissima) di Totti

Nella risposta, Cecchi Paone ha scritto: "Sono anni che Gerry propone questo cambio di rotta". Dunque ha ricordato come anche il quiz sia una "forma semplice e popolare di divulgazione", poiché gli insegnamenti ai telespettatori arriva dal meccanismo domanda-risposta. "Il problema, per chi non è specializzato, è scendere in profondità", ha concluso Cecchi Paone. Ma le parole più importanti sono quelle relative al "cambio di rotta" che Gerry Scotti propone da anni: vuole cambiare tutto, insomma. Mediaset lo ascolterà? E il mitico Gerry Scotti potrebbe decidere di abbandonare i quiz? Un'ipotesi che, per certo, preoccuperebbe e non poco i piani alti del Biscione.