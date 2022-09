Quarta Repubblica, Tabarelli: "Vi dico io quanto dura davvero la crisi"

13 settembre 2022 a

Davide Tabarelli, fondatore e presidente di Nomisma Energia non ha dubbi: questa crisi durerà a lungo. Intervenendo a Quarta Repubblica, il talk show di rete 4 condotto da Nicola Porro, Tabarelli parla del caro energia e soprattutto dell'inflazione che sta divorando le tasche delle famiglie italiane. Il potere di acquisto si è notevolmente abbassato e il governo in queste ore è alla disperata ricerca di soluzioni per cercare di arginare lo tsunami che si sta abbattendo sul Paese.

Tabarelli però non ha molta fiducia su una rapida conclusione della tempesta e così azzarda una profezia: "Questa crisi durerà per i prossimi due anni". Parole forti che lasciano intendere quanto sia preoccupante questa situazione senza certezze che sta travolgendo il portafoglio di milioni di italiani. Solo qualche giorno fa, intervistato da Fanpage, Tabarelli sul prezzo del gas aveva affermato: "Tutte le previsioni vengono smentite di giorno in giorno. La situazione è ormai imprevedibile, per cui è impossibile dire cosa sarà. Verosimilmente il prezzo massimo non lo abbiamo toccato: dobbiamo ragionare in base al picco invernale. Per rimettere a posto i costi, dovrebbe esserci un momentaneo calo della domanda che però non c'è stato".

E sul tetto al prezzo del gas aveva detto: "Risponde a un'esigenza straordinaria provocata dalla guerra. Si tratta di una misura che può avere entrambe le valenze ed essere efficace su entrambi i fronti. La guerra ha fatto impazzire il mercato, uno stop costringerebbe i costi negli argini. Sarebbe un modo per riparare le crepe. Non possiamo sapere però se sul lungo periodo sarà una soluzione più politica che economica". Insomma l'incertezza regna sovrana e bisognerà attendere le prossime mosse dell'Europa e del governo per capire cosa accadrà.