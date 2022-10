Domenica In, Mara Venier blocca tutto: "Diffidata", chi non può nominare

02 ottobre 2022 a

Romina Power ha diffidato Mara Venier. La conferma è arrivata proprio dalla conduttrice di Domenica In, che non ha nascosto una punta di amarezza: qualcosa tra le due potrebbe essersi incrinato, forse dopo l’ospitata della Power nel salotto “rivale” di Silvia Toffanin. Fatto sta che la cantante, venendo a sapere della presenza su Rai1 di Loredana Lecciso, ha deciso di far recapitare una diffida.

“Non nominiamo perché ci querelano - ha dichiarato la Venier interrompendo un discorso della Lecciso - posso dirlo pubblicamente, siamo state diffidate dal fare il nome di Romina, per cui cerchiamo di evitare. Tranquilla Romina, e tanti auguri perché è il tuo compleanno, cara”. La Lecciso si è scusata per la gaffe, dato che aveva fatto delle allusioni sulla cantante e sulla sua vecchia storia d’amore con Al Bano Carrisi, dopodiché non ha però risparmiato una frecciatina: “Visto che abbiamo parlato di compleanni, vorrei fare gli auguri anche a mio padre, che oggi compie gli anni. Li faccio a lui, lo preferisco, senza nulla togliere a Romina”.

Tralasciando l’incidente con la Power, la Lecciso si è commossa per la clip in cui Al Bano le ha dedicato splendide parole: “Mi riempiono di gioia, è molto bello il fatto che lui abbia detto che in quel momento c’era bisogno di una presenza come la mia. Effettivamente veniva da una pagina molto triste della sua esistenza”.