Striscia la Notizia, Buffon: "Quelle donne...", sconcertante gaffe al Tg1

Da Salvo Sottile che continua a confondersi sul titolo della sua stessa trasmissione a Gianluigi Buffon che sbaglia congiunzione: Striscia la Notizia ha dedicato un servizio ad alcuni degli errori televisivi più divertenti, dietro segnalazione dei telespettatori. "Voliamo su Rai 2 - inizia Alessandro Siani nel servizio - dove Salvo Sottile dice: 'Tutto quello che succederà nel corso delle due ore in cui I fatti nostri... ehm I fatti vostri sono in onda...". "Ma no, ha sbagliato il nome del programma, la differenza è sottile ma c'è - continua il comico -. E non è finita, perché il conduttore diabolicamente persevera nell'errore".

A un certo punto, infatti, Sottile dice: "Il numero per telefonare in diretta e per giocare a I fatti nostri... a I fatti vostri...". "Mi sa che Salvo sta pensando ad altro, altro che fatti nostri o fatti vostri, Sottile si fa i fatti suoi", chiosa Siani nel servizio. Dopodiché si passa a Gigi Buffon che al Tg1 ha fatto un importante appello su quanto sta avvenendo a Teheran: "Le donne iraniane stanno combattendo una battaglia troppo importante affinché siano lasciate sole".

La gaffe di Gigi Buffon, il video di Striscia la Notizia

"Ahimè le intenzioni erano buone ma stavolta il portierone ha sbagliato uscita - commenta Vanessa Incontrada - doveva dire 'perché siano lasciate sole'. Nonostante l'autogol, l'importante è che il messaggio sia arrivato lo stesso. Siamo certi che anche se lo abbiamo preso in giro, Gigi la prenderà sportivamente".