Mattino Cinque, la Panicucci zittisce l'avvocato: "Non è così incredibile eh..."

06 ottobre 2022 a

Botta e risposta a Mattino 5, su Canale 5, nella puntata del 6 febbraio, tra Federica Panicucci, che è tornata a parlare del caso di Alessia Pifferi, e Luca D'Auria, uno degli avvocati della donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi, dopo averla lasciata in casa da sola per sei giorni senza cibo né acqua. Il legale ha affermato di essere molto dispiaciuto per la sua assistita perché "alla fine ha solo noi con cui parlare", visto che pare sia stata abbandonata da amici e parenti: "Con noi solo adesso ha iniziato un rapporto più empatico perché lei alla fine ha solo noi, solo noi…Questa cosa è incredibile… L'hanno abbandonata tutti…".

Quindi la Panicucci ha ribattuto che "non è così incredibile" che Alessia Pifferi sia stata abbandonata un po’ da tutti, "visti i capi di accusa che pendono sulla sua testa". ""L’hanno abbandonata tutti… Beh, mi permetta di dire che incredibile mica tanto eh… Mi sembra anche abbastanza normale, mi scusi…". "è incredibile perché comunque ha una madre…", ribatte l'avvocato.

"Ho capito, ma dopo il reato del quale si è macchiata credo che anche la madre abbia bisogno di tempo…", insiste la Panicucci. D'Auria però resta fermo sulle sue posizioni. E la conduttrice ha concluso: "Credo che la donna abbia bisogno di tanto tempo per elaborare ciò che ha fatto sua figlia no? Alla sua nipotina…Io credo eh…".