Marco Damilano, imbarazzante spot su Rai 3: cosa va in onda

Tutto in famiglia. Siamo su Rai 3, dove va in onda Tv Talk. Al centro di un lungo segmento della puntata c'è Il cavallo e la torre, la trasmissione condotta da Marco Damilano sulla stessa rete e che ha sollevato un vespaio di polemiche in campagna elettorale. Nel mirino, soprattutto, l'ospitata di Bernard Henri-Lévy il quale parlando di Giorgia Meloni aveva messo in discussione il principio cardine della democrazia, affermando che non sempre il popolo va ascoltato.

Ecco dunque che Silvia Motta si pone un quesito: Il cavallo e la torre è un programma di successo oppure no? Ovviamente sì: "I risultati sono ampiamente positivi - premette la Motta -. La media è del 6,8%, 1 milione e 300mila telespettatori, parliamo di un programma che va in onda in access prime-time, dove c'è uno scontro tra titani". Peccato che subito dopo il programma di Damilano, che dura pochi minuti, vada in onda Un posto al sole, ossia uno dei programmi più seguiti della tv italiana. Circostanza che, come hanno fatto notare molti critici televisivi, costringe ad inquadrare il risultato de Il Cavallo e la torre da un'altra prospettiva. Ma tant'è.

E ancora, l'elogio tutto in famiglia prosegue. Ci si chiede infatti: "Una striscia informativa di pochi minuti e con al massimo un ospite, come Il cavallo e la torre, non è la risposta a tutti i talk fiume con cento ospiti ai quali siamo abituati?". E provate a indovinare... la risposta è ovviamente affermativa.