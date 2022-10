L'aria che tira, Gasparri brutalizza l'ospite: "Rappresenti il nulla, non sei nessuno"

10 ottobre 2022 a

Maurizio Gasparri è stato ospite di Myrta Merlino nello studio de L’aria che tira, su La7. L’esponente di peso di Forza Italia si è reso protagonista di uno scontro con Biagio Passaro, di IoApro, movimento definito “folkloristico” e fatto di persone che “un giorno sono no-vax e un giorno no-green pass”.

“Siccome non rappresentano nulla sotto il profilo del consenso democratico - ha aggiunto Gasparri - hanno più spazio mediatico che consenso nel Paese. Non sei nessuno”. “Assolutamente non è vero - ha replicato - si sta sbagliando. Per la pace manifesterei dappertutto”. Passando a questioni più serie e urgenti, l’esponente di Forza Italia ha poi puntato l’attenzione sulla crisi economica legata al caro bollette e soprattutto alle soluzioni che dovrebbero passare anche dall’Ue: “Servono soldi ingenti, spero che quando qualcuno citofona all’Europa qualcun altro risponda”.

“Servono soldi europei - ha ribadito Gasparri - tant’è che Gentiloni, commissario per l’Economia e che fa parte dello ‘schieramento avverso’, ha presentato un piano”. Gentiloni è infatti consapevole che ci attende un inverno molto difficile sul fronte energetico, con una recessione che non può essere esclusa. "Nel corso di questo mese di ottobre la Commissione europea presenterà le sue proposte di revisione del Patto di Stabilità e di crescita", ha annunciato Gentiloni.