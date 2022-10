Quarta Repubblica, Scaroni: "Cosa deve fare l'Italia per dire addio al gas russo"

11 ottobre 2022 a

a

a

Paolo Scaroni non usa giri di parole a Quarta Repubblica. L'ex amministratore delegato di Eni sa bene quali sono le sfide che attendono il nostro Paese con il caro energia e le bollette fuori controllo. Così non usa mezzi termini e spiega qual è a suo dire la soluzione per questo tsunami che si sta abbattendo sulle tasche degli italiani: "Abbiamo davanti un inverno difficile e quello dell'anno prossimo rischia di essere ancora peggio. Dobbiamo disporre almeno dei rigassificatori per sostituire il gas russo".

Tarvisio, riprende il flusso di gas russo verso l'Italia: cosa sta succedendo, davvero?

Parole motlo chiare che segnano un piano per definito per l'Italia. Una strategia che potrebbe permettere al nostro Paese di essere indipendente dai rubinetti di gas di Putin che minaccia Roma e tutta l'Europa con le sue scorte di gas.

"Gas, quando finiscono gli stoccaggi": non possono più nasconderlo, è dramma

Di certo le risposte dell'Europa fino a questo momento sono state timide. Il price cap sul gas a quanto pare potrebbe restare nel cassetto mentre ogni Paese, vedi ad esempio la Germania, va per conto proprio cercando di difendere gli interessi nazionali. E forse è giunto il momento che questo passo lo faccia anche l'Italia...