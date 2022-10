Otto e Mezzo, Lilli Gruber: "Fiori alla Segre? Da La Russa solo gesto di galanteria"

13 ottobre 2022 a

a

a

Per Lilli Gruber i fiori consegnati da Ignazio La Russa a Liliana Segre nella seduta del Senato di oggi non avrebbero alcun valore da punto di vista politico e ideologico. Nel corso dell'ultima puntata di Otto e Mezzo la conduttrice ha voluto sminuire il gesto di La Russa che ha raccolto l'applauso dell'intero Parlamento.

Il "Var" piomba sul Senato: "Quanto ci mette", il video che spiega tutto? | Guarda

A chi in studio gli ha fatto notare che La Russa ha affermato di aver condiviso ogni parola del discorso della senatrice Segre, la Gruber ha risposto in modo polemico: "Ma quello è solo un gesto di galanteria verso una donna".

"Un'enormità": le immagini dal Senato che sconvolgono Myrta Merlino | Viudeo

Insomma la Gruber finge forse di non capire: La Russa non solo ha sposato in pieno il discorso della Segre ma ha anche voluto omaggiare la senatrice con un mazzo di fiori. Ma nel corso del dibattito la Gruber è scatenata: "Non ho sentito la parola anti-fascismo", risponde a chi gli fa notare che il neo-presidente del Senato ha espresso totale apprezzamento per le parole della Segre. Insomma è già iniziato il dargli addosso a La Russa. Qualunque gesto viene ribaltato a uso e consumo dell'odio di chi è vicino alla sinistra...