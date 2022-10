Verissimo, Dodi Battaglia: "Un tracollo, mi sono spaventato"

22 ottobre 2022 a

"Ho avuto un malore, mi sono spaventato, ma ora sto bene”: Dodi Battaglia, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato del tracollo che ha avuto di recente sul palco, durante un suo concerto a Bologna. L'ex chitarrista dei Pooh ha spiegato di essersi sentito male a causa dei medicinali e per il dispiacere di non aver potuto presenziare a una serata organizzata in onore del compianto Stefano D’Orazio.

“Verso settembre ho letto dei commenti su mio ‘fratello’ Stefano che mi hanno fatto molto male e lì è stato un po’ un tracollo”, ha raccontato Dodi. Che poi ha aggiunto: “I Pooh sono il mio cuore, la mia vita”. Su quest'ultimo punto Battaglia ha voluto fare un chiarimento. Negli ultimi giorni, infatti, si era diffusa la voce che ci fossero state delle incomprensioni tra lui e gli altri membri dei Pooh. Lui ha smentito tutto: "Tra me e i Pooh non ci sono dissapori”.

Infine, parlando della sua carriera, il chitarrista ha raccontato di quando in gioventù ebbe occasione di aprire un concerto di Jimi Hendrix: “Ai tempi suonavo la chitarra da poco… Ho suonato un pezzo di Jimy Hendrix, Foxy Lady… L’ho suonato poco prima del suo concerto ed è andata bene”. In ogni caso, adesso ha detto di essere pronto "per la prossima avventura".