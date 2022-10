Striscia la Notizia, la truffa del mazzo di chiavi: come ti fregano tutto in un secondo

28 ottobre 2022 a

Striscia la Notizia è sempre molto attenta alle segnalazioni che riceve riguardo a truffe che si stanno diffondendo in giro per l’Italia. Di solito si tratta di raggiri organizzati in rete, con gli utenti tratti in inganno da messaggi, mail o link che hanno il solo scopo di sottrar loro dati sensibili o di accedere a conti bancari.

Stavolta il tg satirico di Canale 5 ha scelto di concentrarsi su una truffa sempre più diffusa, per la quale ha ricevuto tante segnalazioni: è quella in cui dei malviventi utilizzano un mazzo di chiavi, fingendo di trovarlo a terra, per distrarre chi è appena salito in macchina e consentire nel frattempo ad un complice di rubare la borsa lasciata in auto. All’apparenza può apparire un raggiro banale, ma a quanto pare ha un’alta percentuale di successo per i malviventi, che si approfittano soprattutto delle persone anziane, magari meno lucide e pronte a scorgere il pericolo imminente.

Tale raggiro pare che stia diventando purtroppo molto in voga. Striscia la Notizia ha mostrato come funziona avvalendosi di alcuni attori: mentre un malvivente mostra a una signora che era appena salita in macchina un mazzo di chiavi trovato a terra, un complice ruba la borsa dall’altro lato dell’auto.