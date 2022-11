Selvaggia Lucarelli, la moglie di Viviani si scatena: "Squallida. Spari mer***, altrimenti..."

Francesco Fredella 10 novembre 2022 a

Lo scontro continua. Selvaggia Lucarelli contro Le Iene, dopo il caso del duplice suicidio (evento tragico) che potrebbe essere legato ad un'inchiesta del programma di Italia 1. Matteo Viviani, giornalista preciso e preparato, ha curato l'inchiesta. In modo sapiente. Ma la Lucarelli, solo pochi giorni fa, è tornata a sparare a zero. Ora a commentare tutto ci pensa la moglie di Viviani, che tuona: “Spari me**a, altrimenti saresti disoccupata". E sui social volano stracci dopo che la Lucarelli aveva chiesto la chiusura de Le iene, che ritiene responsabile di quell'episodio tragico.

Ecco cosa aveva detto la Lucarelli: “Sono due decenni che si assiste allo scempio che Le Iene fanno del giornalismo, che accettiamo le immagini di macchiette in giacca e cravatta all’inseguimento di persone per strada, sul proprio posto di lavoro, nelle proprie abitazioni private". E ancora: "La tv usata come manganello sui detrattori, da sempre. È per questo che quello che è accaduto in questi giorni – il suicidio di un uomo di 64 anni – protagonista di una brutta storia di catfishhing ai danni di un 24enne che in seguito si è tolto la vita – dopo un servizio di Matteo Viviani e Marco Fubini – non stupisce affatto”.

A seguire, quella di Liudmila Radchenko, moglie di Viviani, è una vera cannonata: “Cara Selvaggia Lucarelli, non vedevi l’ora di rovesciare una secchiata di M su mio marito vero? Ecco, è arrivata la tua occasione, il tuo momento, finalmente qualcuno parla di te! Tanto è questo il tuo pane, tu VIVI di questo, altrimenti il tuo “personaggio squallido” non avrebbe nessun senso". Poi parlando del marito: "Lui è l’uomo più corretto e affidabile di questa Terra. Però nessuno loda il “bene” e tanti hanno voglia di puntare il dito quando qualcosa va storto. Blu Whale? Ci sei andata in fondo, oltre a stare a casa affondata nelle tue cattiverie e nel tuo veleno, digitando i tasti? Tu, che sei la “regina della Tv- spazzatura”, cosa hai fatto veramente di buono per questo mondo oltre a sparare la m**da. Perché se non lo facessi saresti INUTILE oltre a essere DISOCCUPATA”.