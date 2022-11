Belve, Vera Gemma: "Ti devi sentire putt*** per farlo", dove si è spinta

Francesco Fredella 11 novembre 2022 a

Vera Gemma senza freni. E senza peli sulla lingua. Ormai a Belve, il programma di Rai 2, emergono tante verità. Tanti fatti dei personaggi della tv, alcuni di questi pronta raccontarsi come non avremmo mai immaginato. In studio la Gemma racconta dell’arresto legato a un litigio con Henry Harris, musicista e padre di suo figlio Maximus. “Per fortuna avevo la carta di credito, ho passato momenti davvero brutti”, racconta. Poi dice di aver avuto nella sua vita più di 60 uomini. "Ormai ho perso il conto, non mi sono mai sentita così importante da non dovermi donare a qualcuno”, svela senza nascondere le sue esperienze omosessuali. "Ti devi sentire putt*** per mandare queste energie agli altri”. L'intervista rilasciata a Francesca Fagnani è una di quelle bomba, senza segreti.

Capitolo droghe. Anche lì ne ha da raccontare. “Ho provato tutte le droghe, la differenza fra me e gli altri è che io le dico. Ho provato più o meno tutto, non mi sono fatta mancare niente. Ma le provavo quando stavo bene, non ho mai usato la droga come anestetico del dolore, i miei dolori me li sono sentiti tutti. Ma non ho mai sentito nessuna dipendenza verso nessuna droga. […]”, spiega. Una vita sempre vissuta al massimo, senza tirare mai il freno a mano. Senza pensare al giudizio degli altri. “Ho menato gli uomini quando vado fuori di testa, non da mandarli all’ospedale, ma un calcio mi è capitato. Quando non capiscono perdo la pazienza. Un uomo mi ha detto ‘mi hai menato in aeroporto ma se l’è cercate! Era Jedà, sì. Litigavamo su cose che non voleva capire, poi mi ha fatto una velata minaccia. E io gli ho detto ‘ti ammazzo, ti corco di botte!’”, dice ancora.

Nella sua vita c'è anche un arresto, avvenuto a Las Vegas. "Per violenza domestica", puntualizza. "Stavo litigando col padre di mio figlio: lui ha chiamato per un cerotto ed in camera è piombata la security ed ho passato un giorno e una notte in carcere. Là ho conosciuto personaggi meravigliosi, poi ho pagato 3 mila dollari di cauzione e sono uscita. Altri reati? Un po’ cleptomane da piccola, ho rubato un po’ di rossetti", conclude.