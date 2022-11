PiazzaPulita, lo show di Soumahoro da Formigli: cosa vedrete in tv

24 novembre 2022 a

La prima comparsata in tv dopo l'esplosione del caso, dalle telecamere di In Onda, su La7, non è stata un gran successo. Adesso Aboubakar Soumahoro, mentre avanzano sia la polemica politica sia le azioni della magistratura - è di ieri la notizia che la procura di Latina ha ufficialmente indagato la suocera del deputato per malversazione in ordine alla gestione delle due cooperative amministrate da esponenti della famiglia -ci riprova dagli studi di Piazzapulita, ospite di Corrado Formigli.

E non poteva essere altrimenti, visto che lo stesso Formigli, la scorsa settimana, aveva concesso la scena a Roberto Saviano, sotto processo a Roma per diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini e reduce da ulteriori attacchi ai leader del centrodestra. Stasera tocca a Soumahoro, che a La 7 non era riuscito a fugare i dubbi su quanto sta accadendo alla sua famiglia, limitandosi a ricordare le battaglie e gridando alla «giustizia a orologeria».

Il deputato dell'alleanza Verdi -Sinistra, messo sotto accusa anche dai suoi stessi colleghi di partito, sarà in studio per un faccia a faccia, in diretta, con Formigli per rispondere alle domande su questa vicenda e le altre questioni sollevate dalla stampa in questi mesi a proposito della sua attività come leader della "Lega dei braccianti" nella campagne pugliesi.