Marco Damilano? "Perché la Rai sta per farlo fuori": ora tutto torna

Sforbiciata in Rai. Stando alle indiscrezioni di Marco Antonellis, Viale Mazzini starebbe ripensando il palinsesto. Oltre a Che c’è di nuovo, la trasmissione condotta da Ilaria D'Amico, nel mirino c'è Il Cavallo e la Torre. Il motivo? Gli ascolti. Marco Damilano - si legge sul giornaleditalia.it - "non soddisfa appieno le aspettative dei vertici". Addirittura - prosegue - Il Cavallo e la Torre sarebbe considerato "un programma a fisarmonica" per la tendenza ad allargarsi e sforare a scapito del resto della programmazione di rete.

Marco Damilano, come ha letto le scuse su Rai 3: l'ultima vergogna

Nota la polemica con cui Bianca Berlinguer ha rotto il silenzio in diretta, in una chiara frecciata al collega. "Abbiamo ancora venti minuti - ha detto sul finire di CartaBianca, intorno alle 23.40 - anzi di più perché recupereremo quelli che ci hanno tolto facendoci partire in ritardo, cercando di rubarne meno al telegiornale di quanti ne sono stati presi a noi". E ancora: "Lo sforamento una cosa fastidiosa. Chiedo scusa perché anche io ogni tanto lo esercito nei confronti del tg". Con ogni probabilità la stoccata era a Damilano, che si era prolungato di 17 ben minuti.

"Cercheremo di capire". Sciarelli furiosa massacra Damilano: caos a Rai 3

Stesso discorso per Federica Sciarelli, che all'inizio del suo Chi l'ha visto? si è lasciata andare a un inconsueto sfogo. "Mi scuso per il ritardo, questo è ovvio. State scrivendo davvero arrabbiati, ma non è colpa nostra come potete immaginare. Noi siamo qui prontissimi e cercheremo di capire che cosa succede".