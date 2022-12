Sigfrido Ranucci, schiaffo alla Berlinguer: dove lo pizzicano, caos in Rai

01 dicembre 2022 a

Fuoco amico contro la Rai e Bianca Berlinguer. Nel giorno della messa in onda di CartaBianca, Sigfrido Ranucci è stato a DiMartedì. Come accaduto già in passato, il conduttore di Rai3 è stato ospite della concorrenza, Giovanni Floris. Non a caso i rapporti tra la Berlinguer e il giornalista di Report sono tesi da sempre. Eppure Ranucci non è l'unico "scippo". Oltre a lui ci sono Bruno Vespa e Corrado Augias.

Quant0 basta a scatenare la Berlinguer, che si è già sbottonata: "Questa sera non sono per niente assestata, tutt’altro. Sono molto arrabbiata ma non posso dirlo ai nostri telespettatori, non sarebbe giusto. Ma troverò il modo di comunicarlo", ha detto a Mauro Corona senza nascondere il suo nervosismo dato che in quei minuti su La7 era in onda dal competitor Ranucci. E ancora, in riferimento ai vaccini: "Non mi dà fastidio (che se ne parli, ndr), ma siccome se ne sta parlando dall’altra parte, dal nostro concorrente, capisci…non mi avrebbe dato fastidio se se ne fosse parlato qua. Puoi esprimere solidarietà, ma preferirei soprassedere, è dai nostri concorrenti".

Questa volta ospite di Floris il giornalista di Rai3 si è difeso dalle mosse dei magistrati che hanno indagato sulla sua trasmissione: "Siamo stati spiati a nostra insaputa dalla Procura, che ha violato la legge. Documento vero, gestione della fonte trasparente. È cambiato l'atteggiamento delle Procure? Due ex parlamentari hanno veicolato due dossier falsi su di me ma la magistratura non è andata a fondo".