Otto e Mezzo, Bocchino-Santoro scontro durissimo: "Provaci tu"

Scontro acceso a Otto e Mezzo tra Michele Santoro e Italo Bocchino. Al centro del dibattito c'è l'invio delle armi in Ucraina e la decisione del governo di prorogare il sostegno con gli armamenti per l'esercito ucraino fino al 2023. Bocchino critica in modo duro la posizione pacifista espressa da Conte. L'ex parlamentare di Fli contesta all'ex premier di non essere coerente rispetto a quanto fatto durante la sua permanenza in maggioranza col governo Draghi.

Santoro è molto critico e afferma: Decisioni prese senza un dibattito, l'opinione pubblica non è convinta e viene tacitata". La risposta di Bocchino non si fa attendere: "La lista viene portata al Copasir. Lì è il luogo dove consegnare la lista degli armamenti, non è certo segreta la lista". E ancora: "Tra l'aggressore e l'aggredito si sta con l'aggredito". Ma Santoro ribatte: "Non si può negare che sia una guerra della Naro. Io sto con Macron e voi?".

Finita qui? Nemmeno per sogno. Santoro attacca ancora: "Chi ha detto che dobbiamo inviare per forza armi?". E Baocchino chiude con una provocazione: "Provaci tu a parlare con Putin...". Insomma gli animi si sono accesi parecchio in studio dalla Gruber e il tema dell'Ucraina e il ruolo dell'Italia all'interno della Nato a quanto pare fa ancora discutere. Soprattutto a sinistra...