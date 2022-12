Verissimo, Rudy Zerbi: "Tre padri diversi, ma...". Le sue lacrime

05 dicembre 2022 a

a

a

Occhi lucidi e lacrime. Rudy Zerbi, a Verissimo, commuove Silva Toffanin e i telespettatori di Canale 5 ricordando la sua storia personale di figlio "con tre padri diversi". Roberto Zerbi, l'uomo che l'ha adottato. Davide Mengacci, il suo padre biologico di cui ha scoperto l'identità da adulto. E Giorgio Ciana, il secondo marito di sua mamma. E proprio a Giorgio, scomparso nel 2018, ha dedicato un post su Instagram di grandissima intensità. La regia di Verissimo lo ripropone e il professore di Amici e giudice di Tu si que vales si scioglie.





Rudy Zerbi e i "tre padri", guarda il video di Verissimo

"La mia storia mi ha insegnato che i figli sono di chi li cresce e non di chi li fa - spiega Rudy -. E mi ha insegnato anche a non giudicare. Giorgio non è mio padre biologico, ma è l'uomo che ha avuto la forza di prendere due figli non suoi e crescerli con l'amore e l'attenzione di un figlio suo. Oggi do a questa cosa un valore enorme ed è stato lui a insegnarmi che i figli non sono di chi li fa, ma di chi li cresce. Oggi - ribadisce il senso di quel post - vorrei tanto avere ancora papà che mi dà dei consigli, lo vorrei tanto".

"Mi chiudevo in bagno a piangere". Samantha De Grenet, il dramma che l'ha colpita

Il suo vissuto, non facile, gli ha comunque regalato grandi lezioni: "Quando sei figlio a tua volta in una situazione molto delicata, poi sei sempre alla rincorsa di dare qualcosa a loro di quello che non sei riuscito ad avere tu. Tutti vorremmo essere il miglior papà, la miglior mamma, senza renderci conto che in realtà i nostri figli ci amano così come siamo, imperfetti".

"Niente sesso? Cos'ho visto in convento", l'ex Suor Cristina spiega tutto

A rivelargli l'identità del suo padre biologico è stata la mamma, temendo di morire di tumore. Zerbi aveva 30 anni e ha conosciuto il celebre conduttore di Rete 4 il 3 marzo 2001, d una festa a cui era stato invitato da Mara Carfagna.