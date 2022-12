Domenica In, Drusilla Foer: “Si rompe tutto”, il vestito si apre e...

Francesco Fredella 12 dicembre 2022 a

Dopo Sanremo arriva la popolarità. E quindi la tv. Quella in pompa magna, quella che conta. Così, a Domenica in - il programma dell'inimitabile Mara Venier - ritroviamo Drusilla Foer. Ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, in agguato. “Guarda cosa mi è successo prima di entrare, mi si è rotta la cerniera. Mi si rompe tutto", dice appena arriva in studio. “Sono un po’ schiattata perché magno come un Tribunale, ho sempre mangiato tanto tanto, solo che ora ho un’età per cui anche se bevo un filo d’acqua in più ti si deposita e sembro un boiler", aggiunge.

L'attrice poi si lascia andare a un'intervista senza precedenti. Ricca di spunti. “A Sanremo non ero preoccupata”, continua. Lei ha fatto tanti anni di gavetta. Fino ad arrivare alla popolarità raggiunta ai massimi livelli con Amadeus, che l'ha voluta al festival di Sanremo. “Non ero preoccupata, perché ho pensato che se andava male avrei smesso di bardarmi con le ciglia finte e la finivo lì. Mi son divertita questi anni a teatro e a fare anche la televisione", continua. “Tutto sommato, faccio lo spettacolo a teatro che ci siano 15 persone o 2000”.

Mara Venier resta colpita dalla bravura di Drusilla. “Vorrei avere più tempo”, le dice durante l'intervista. Ma Drusilla, un fiume in piena, racconta anche qualche dettaglio sulla propria vita. "A volte mi mancano le cene con gli amici. Sono molto protettiva verso quello che ho, adesso, nella mia vita, e vorrei averlo un po’ di più. Avere più tempo. Una vita più normale", svela. Una vita piena di impegni. E di successo.