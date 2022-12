Riccardo Fogli, "bestemmia-record al GF Vip": il video che lo inchioda

13 dicembre 2022 a

a

a

Riccardo Fogli ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip sul finire della puntata di ieri, lunedì 12 dicembre. Il cantautore si è subito reso protagonista di un simpatico siparietto, dato che al momento dell’ingresso non è riuscito ad esibirsi come preventivato a causa di una chitarra scordata. Poco male, perché Fogli è stato accolto comunque con calore dagli altri concorrenti del reality.

La mattina dopo il suo ingresso, Fogli si è però lasciato sfuggire qualche parola di troppo e addirittura rischia la squalifica per una presunta bestemmia. Sicuramente il GF Vip farà tutti i controlli del caso, anche se il video che è diventato sui social è abbastanza chiaro: sarebbe una beffa incredibile per Fogli, che di certo non aveva alcuna intenzione di imprecare o offendere. Il cantautore stava infatti conversando del più e del meno in cucina con Charlie, Wilma e Antonino quando ha esclamato: “Io mangio tre uova e dico: or*** mad**** ho mangiato tre uova”.

Una leggerezza che potrebbe costare caro a Fogli, anche se potrebbe forse salvarlo il fatto di non aver pronunciato per intero la prima parola. Adesso spetterà al GF Vip il delicato compito di decidere cosa fare con il cantautore, che potrebbe essere un concorrente interessante in quota “over” se dovesse rimanere nella casa. Nel caso in cui dovesse essere squalificato, sarebbe una delle uscite più veloci nella storia del reality.