Che tempo che fa, Littizzetto: "Che fine ha fatto Di Maio", una foto pazzesca

19 dicembre 2022 a

a

a

"Facci sapere che fine ha fatto Di Maio. Il fu ministro 5 stelle che fu abolitore della povertà": Luciana Littizzetto lo ha chiesto a Babbo Natale nella solita letterina in vista del Natale. La comica l'ha letta ieri a Che tempo che fa su Rai 3. Parlando sempre dell'ex ministro grillino, poi, la Littizzetto ha continuato: "È sparito dalla circolazione, si è cancellato pure da tutti i social".

"Caro Babbo Natale, a Lucia Annunziata...": il ferocissimo sfottò della Littizzetto

"Qualcuno dice che è diventato una stella del rock...", ha poi aggiunto la comica torinese. Nel frattempo alle sue spalle è comparsa la foto di un cantante rock che in effetti ricorda molto Di Maio esteticamente. Ovviamente quella della Littizzetto era solo una gag. La foto comparsa in studio, infatti, non ritrae certo l'ex ministro. Si tratta di Josh Kiszka, membro dei Greta Van Fleet, un gruppo musicale rock statunitense formatosi nel 2012 a Frankenmuth, in Michigan.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Luigi Di Maio per via di un gossip. Secondo Dagospia, infatti, sarebbe finita la sua storia con Virginia Saba. Il loro, comunque, sarebbe stato un addio "di comune accordo". E pare che abbiano "mantenuto un rapporto di amicizia speciale". Per ora, però, i due diretti interessati non hanno commentato la notizia.