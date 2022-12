Verissimo, Belen Rodriguez dalla Toffanin: raffica di insulti

29 dicembre 2022 a

Verissimo ripropone una vecchia intervista a Belen Rodriguez e i telespettatori insorgono. Sabato 31 dicembre, il programma di Silvia Toffanin non manderà in onda nulla di nuovo, ma solo interviste fatte in passato a volti noti dello spettacolo. Tra questi c'è anche la showgirl argentina, che si è confidata con la conduttrice lo scorso ottobre. Si tratta, insomma, di una replica. Una strategia spesso adottata dalle trasmissioni nei periodi festivi.

Quando l'account di Verissimo ha dato l’anticipazione su Instagram, gli utenti si sono scatenati con i commenti. Pare che molti non abbiano compreso bene le parole condivise dal programma per annunciare l’intervista di Belen dello scorso ottobre in replica. Alcuni, per esempio, hanno scritto di non riuscire a immaginare quali novità potrebbe raccontare la Rodriguez a distanza di qualche mese dalla sua ultima ospitata. E qualcuno si è lamentato lanciando critiche e accuse nei confronti della conduttrice argentina.

“Sabato rivivremo a Verissimo, alle 16.30 su Canale 5, la storia della meravigliosa Belen Rodriguez. Non mancate!”, questa la didascalia del post su Instagram con cui il programma ha dato l’anticipazione. La parola “rivivremo” fa chiaramente intendere che si tratta di una replica. Eppure, molti utenti non avrebbero compreso il messaggio. “Vi prego basta, non ci posso credere”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Alla settecentesima intervista che avrà in più da dire?”. E ancora: “Sempre lei, non la sopporto più” oppure “Ma basta, l’avete adottata?!”. Nonostante questo, però, qualcuno ha provato a far ragionare gli altri utenti: "È una replica. Riuscite a capirlo o vi servono i sottotitoli?”.