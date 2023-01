Ballando, drammatica confessione di Peron: "Lei ci guarda dal cielo"

01 gennaio 2023 a

Samuel Peron si confessa a Di più. Il ballerino di Ballando con le Stelle di fatto ha festeggiato il primo Natale con il suo primo figlio, il piccolo Leonardo. Ma la nascita del figlio è concisa con la morte della madre, Giovanna Costenaro. Una perdita che ha segnato profondamente il ballerino e che di fatto ha rovinato la gioia per l'arrivo del piccolo Leonardo. E così Peron si confessa: "Mi piacerebbe mostrare a mio figlio quello che facevo io da bambino, cucinare con lui le ricette di famiglia, immaginando la sua nonna che ci guarda dal Cielo e sorride".

Poi il ballerino e maestro di Ballando con le stelle ha confessato qual è il Natale che ricorda con più affetto e tenerezza che coinvolge la madre: “Indimenticabile è il primo Natale che ho cucinato insieme con mia mamma”.

Poi una confessione che ha sicuramente commosso lo stesso Peron: "È passato tanto tempo ma con il mio piccolo Leonardo in braccio, inevitabilmente la memoria corre sul filo di quei ricordi, va alla ricerca di quelle sensazioni". Insomma il ballerino di Ballando con le Stelle ha voluto ricordare in queste Feste la sua mamma che non c'è più. Ma c'è spazio anche per il sorriso, il 2023 è l'anno in cui il suo Leonardo comincerà a muovere i primi passi scrivendo una nuova pagina nella vita di Samuel.