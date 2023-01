Antonino Spinalbese esce dal Gf? E Belen… Foto clamorosa

02 gennaio 2023 a

Antonino Spinalbese è uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex di Belen Rodriguez ha però dovuto lasciare la casa proprio l’ultimo dell’anno per degli accertamenti medici: non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma Spinalbese soffre di una malattia autoimmune al pancreas che lo costringe a rispettare una serie di controlli, anche durante il reality di Canale 5.

Curiosamente nelle ore successive alla sua uscita temporanea per motivi di salute, si è scatenato un tam-tam in rete secondo cui l’hair stylist avrebbe approfittato dell’occasione per rivedere la figlia Luna Mari e trascorrere con lei il Capodanno. D’altronde non è un mistero che con il passare dei mesi Spinalbese accusi sempre di più la lontananza dalla figlia piccola, ma se il GF Vip gliela avesse fatta vedere “sottobanco” avrebbe creato una condizione privilegiata rispetto agli altri concorrenti. A smentire le voci che si erano fatte sempre più insistenti ci ha pensato indirettamente Belen Rodriguez.

È infatti impossibile che Spinalbese abbia trascorso il Capodanno a Roma con la figlia, dato che quest’ultima si trovava a Napoli con la madre e Stefano De Martino. La showgirl ha infatti pubblicato su Instagram una foto scattata durante un pranzo di famiglia: tra i commensali appare anche la piccola Luna Mari, seduta sulle gambe di Belen.