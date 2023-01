Ore 14, Milo Infante: "Ah siamo in onda?", lo sfogo ripreso dalle telecamere

Francesco Fredella 05 gennaio 2023 a

Quella di Milo Infante sembra una vera e propria gaffe, senza precedenti. A quanto pare il conduttore di Ore 14 si sfoga, ma non sa di essere in onda. Tutto avviene nel corso della puntata del suo programma, mentre parla di una storia triste, brutta, di violenza nei confronti di un bambino di soli 4 anni (il fatto è avvenuto in provincia di Agrigento). “L’hanno bruciato, seviziato, questo è…”, subito dopo il conduttore si è accorto di essere già in diretta.

Infante, dopo essersi reso conto della gaffe, aggiunge: “Ah siamo in onda? Grazie per avercelo detto. Chiedo scusa ma non ci hanno segnalato che è partito il programma”. Ma il conduttore è molto provato dalla vicenda. E dice: “È un peso dover raccontare questa notizia. Arrivano notizie che francamente per noi tutti diventa un peso dover raccontare, anche nei loro dettagli più forti. Perché ci fanno capire l’orrore degli esseri umani dove può arrivare”.

Un fatto di cronaca atroce. Brutto. Che lascia tutti senza parole. Il bambino è stato seviziato con cicche di sigarette su tutto il corpicino. Al momento la Procura indaga sulla madre e sul suo compagno. I medici del Pronto Soccorso hanno notato queste gravi lesioni alle dita delle mani e dei piedi, ma anche su altre parti del corpo. In diretta a Ore 14 interviene anche Roberta Bruzzone, che dice: “Soggetti pericolosi. Per alcuni purtroppo non è così difficile passare all’atto. Ed è chiaro che qui parliamo di soggetti socialmente pericolosi, perché la sede delle sevizie mi dice che c’è anche una componente sessuale. Aberrante”.