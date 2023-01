Sanremo 2023, scivolone di Geppi Cucciari: "Chi deve condurre"

24 gennaio 2023 a

Geppi Cucciari scivola su Sanremo. Di fatto la conduttrice di Splendida cornice, in un'intervista a Oggi parla del Festival e provava a buttarla sulla polemica, ormai sterile del femminismo che si oppone al presunto maschilismo imperante.





E così nel corso della sua chiacchierata sul settimanale afferma: "Sogno che una donna conduca il Festival di Sanremo". A chi le chiede di uscire dalla nicchia dei suoi programmi magari per condurre il Festival risponde così: "Amadeus lo fa con grande stile, è impeccabile". poi però aggiunge: "Certo che mi piacerebbe. Quando sento annunciare: “l’ospite femminile della prima serata sarà…” sogno di vedere una donna all’Ariston e leggere sui quotidiani la lista dei maschi a rotazione".





Ma in realtà, dando una semplice lettura all'elenco dei conduttori del Festival emergono nomi femminili di rilievo che hanno tenuto in mano il timone della kermesse musicale. La prima donna a condurre il Festival di Sanremo fu nel 1978 l'attrice, doppiatrice e regista Stefania Casini, insieme però a Vittorio Salvetti. E ancora Loretta Goggi nel 1986, Raffaella Carrà nel 2001, Simona Ventura nel 2004, Antonella Clerici nel 2010. Insomma le conduttrici al Festiva ci sono sempre state e ci sono stati anche gli ospiti e i co-conduttori al maschile. Le parole della Cucciari sono ormai superate dall'evidenza dei fatti.