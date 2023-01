La Vita in Diretta, lo sfogo di Mughini: "Cretini, sono porcherie"

28 gennaio 2023 a

Ha fatto molto discutere il caso della bidella di Napoli che fa ogni giorno la pendolare tra la Campania e la Lombardia per prestare servizio a Milano. Viaggiare in continuazione costerebbe meno di un affitto nel capoluogo lombardo. Questa storia ha fatto discutere molto il web, al punto che è arrivata anche nelle trasmissioni televisive: ieri, giovedì 26 gennaio, se ne è parlato a La Vita in Diretta, su Rai1.

Alberto Matano ha avuto un confronto con Giampiero Mughini, che si è espresso in maniera abbastanza dura riguardo a questo tipo di notizie: “I giornali vivono del rumore di fondo dei social, metà degli articoli scattano quando un cretino o una cretina dice una porcheria sui social”. A replicare è stata Luisella Costamagna, che se l’è presa con i giornali che hanno diffuso la storia della bidella senza prima verificarla a dovere: “La notizia è stata diffusa dai giornali, poi è finita sui social”.

Dello stesso parere Francesca Barra, mentre Barbara Alberti è stata ancora più dura: “La morte di Cristo non è stata un grande affare, ma qui sta morendo la cultura”. La chiosa sulla giovane bidella pendolare è stata di Alberto Matano: “Questa notizia, comunque, ha avuto un titolo che ha fatto gola e, come sapete tutti, i clic portano introiti a chi pubblica le notizie”.