Tg2, "conduce Giorgia Meloni": clamoroso, cosa va in onda

04 febbraio 2023 a

Piccolo refuso al Tg2. A condurre la rubrica "Tg2 Post" in onda venerdì 3 febbraio è stata niente di meno di Giorgia Meloni. Una svista apparsa sui social della trasmissione, dove al posto di Manuela Moreno è apparso "conduce Giorgia Meloni". Non è la prima volta che il tiggì della seconda rete incappa in qualche errorino. Poche settimane fa è stata la volta di Carlotta Balena.

La giornalista e inviata da Bari si è confusa, pensando di essere in Umbria. "Buon pomeriggio da Bari, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare in Umbria", ha iniziato il collegamento per poi proseguire nel racconto del servizio soffermandosi sul caldo anomalo dei giorni precedenti il Capodanno.

Inutile dire che anche in quel caso il web non si è trattenuto: "Vergognosamente ignorante, anche perché dall'accento sembra che lei ci viva e forse ci sia nata in questa sua 'Umbria'. È evidente che alle elementari ci andava saltuariamente,forse impegnata ad andare sulle nevi di Cortina, famosa località sciistica della Puglia", commenta qualcuno spietato. E ancora: "C'è anche la famosa foresta pugliese", ironizza un utente a cui fa eco un altro che cerca di prendere le sue difese: "Si è un po' confusa".