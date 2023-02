Zona Bianca, Boralevi alla escort: "Vuoi fare la prostituta? Allora..."

06 febbraio 2023 a

A Zona Bianca l'escort Beatrice smentisce Antonella Boralevi. Nella puntata di domenica 5 febbraio su Rete 4, la ragazza spiega di sentirsi a proprio agio. "Lei prima diceva che il nostro corpo viene sfruttato, ma io sarei da sola a voler sfruttare il mio corpo per guadagnare?", chiede Beatrice alla scrittrice: "A me il mio corpo piace, anche se non sono lo stereotipo, io scelgo ogni giorno di fare questo. Sto bene con il mio corpo e con la mia sessualità". Incalzata da Giuseppe Brindisi, Beatrice svela i suoi guadagni: "I mesi in cui lavoro molto, prendo 5 mila euro al mese. Mediamente sono sui 3 mila".

Parole che scatenano la Boralevi: "Queste ragazze dimostrano che accettano una condizione di sottomissione allo scopo di liberarsi". "Ma sono io che scelgo", replica Beatrice mentre la scrittrice le chiede se vuole fare "la prostituta per sempre". "Voglio...", ma la ragazza non fa in tempo a finire che la Boralevi provoca: "Allora si tolga la mascherina e parli con la sua voce".

Su Rete 4 le escort raccontano di fare "un lavoro molto professionale". "Prima lavoravo in un negozio - spiega un'altra ragazza -. Lo stipendio però era basso per comprare le cose, così ho iniziato e quando ti abitui a spendere e comprare, fai fatica a tornare indietro".