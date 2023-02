Regionali, Sallusti: "Non ho la palla di vetro. Eppure..."

14 febbraio 2023 a

Non c'è nessuna sorpresa nei risultati di queste elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Come spiega Alessandro Sallusti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 14 febbraio, era chiaro che avrebbe vinto Attilio Fontana a Milano. "Io che non sono particolarmente intelligente venerdì scorso ho titolato il giornale 'La sinistra prende Sanremo, la destra Lombardia e Lazio'. Non è che avevo la palla di vetro e sono intelligente ma vivo evidentemente una vita più reale di alcuni colleghi e di molti politici". E ancora, prosegue il direttore di Libero, "mi stupisco che ci si stupisca che la Lombardia sia rimasta al centrodestra".

"Io il Lazio lo conosco meno", prosegue Sallusti, ma in Lombardia "non c'è mai stato il minimo sentore che ciò non accadesse". Perché, osserva il direttore, "i lombardi sono mediamente soddisfatti di come il centrodestra ha amministrato negli ultimi venti anni. I lombardi hanno capito che il Covid è stata una disgrazia della natura, insomma, ma non certo della Regione Lombardia. Che anzi, ha fatto, in mezzo a molti inciampi come tutti, quello che è stato possibile fare essendo al centro di questa pandemia. Mi stupisco che qualcuno abbia pensato il contrario. Il Paese reale non è quello che è andato in scena sul palco di Sanremo. Il Paese reale è questo".