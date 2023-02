Verissimo, Wilma Goich: "Sono stata male dopo il GfVip"

18 febbraio 2023 a

a

a

“So che non sei stata bene dopo l’uscita dal GfVip”: Sivia Toffanin ha rivolto questa domanda a Wilma Goich a Verissimo su Canale 5. E la sua ospite ha confermato: “Si, sarà stata l’età… Ho preso freddo e ho avuto un problema alla spina dorsale e sono stata costretta a fermarmi anche perché non ho avuto altre alternative. Non potevo muovermi”. La popolare cantante però ci ha tenuto a rassicurare tutti che adesso le cose sono migliorate: “Adesso cammino di nuovo”.

"Un buio eterno": il dramma di Levante dalla Toffanin

Successivamente la Toffanin ha chiesto alla sua ospite di parlare del suo ex marito Edoardo Vianello, con il quale è stata per 11 anni: “È stato bellissimo, il primo grande amore. Indimenticabile”. Purtroppo però non è durata perché l’ex l’ha più volte tradita, come ha rivelato lei stessa oggi in trasmissione: “Come ho scoperto i suoi tradimenti? Mi hanno semplicemente avvertita. Lo amavo e lo perdonavo. Ogni volta sapeva riconquistarmi. Io non l’ho mai tradito”.

"Tutta la vita". Al Bano, le parole choc su Romina Power. gelo dalla Toffanin

La Goich, poi, ha parlato della sua partecipazione all’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini: “È stato molto terapeutico per me. Senza contatti esterni mi ha portato ad avvicinarmi alle persone che stavano dentro e capire attraverso loro me stessa. Ho ritrovato me senza troppi sforzi”. E ancora: “Ad Alfonso avevo detto di non farmi cantare e invece alla fine l’ho fatto. Il reality è stato terapeutico per me”.