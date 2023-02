Belve, Fagnani gela Anna Oxa: "Però non la hanno votata"

20 febbraio 2023 a

Anna Oxa adesso spiega tutto. Il suo Sanremo 2023 è stato piuttosto travagliato, interviste mancate, piazzamento nella parte bassa della classifica e green carpet disertato a poche ore dal via della kermesse. E così ospite a Belve in onda su Rai 2, Anna Oxa ha deciso di confessarsi con Francesca Fagnani. La giornalista (che è stata anche co-conduttrice del Festival) ha chiesto alla cantante come mai il messaggio che voleva portare non sia stato capito. “Da chi? La gente è fuori da quella sala”, ha risposto la Oxa, interrotta subito dalla conduttrice che ha ribadito “Però non l’hanno votata”.



A quel punto, la Oxa, ridendo, ha affermato che il vero voto è ciò che viene trasmesso al pubblico e non un semplice numero. Poi la Fagnani ha chiesto alla Oxa il motivo di quel suo "no" alle interviste programmate, come nel caso dell'assenza della Oxa Domenica In nel consueto appuntamento dopo la fine del Festival: "Possono essere tantissime le risposte a questo. E ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare, che potrebbero essere legate a quel periodo lì, al periodo di Sanremo. Quando un’artista, o meglio il suo management, dice che per il momento non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice va bene. Non puoi tu condannare perché tu vuoi soddisfare il tuo desiderio di non so cosa", ha affermato la cantante. Insomma dalle anticipazioni di "Belve" di certo l'intervista alla Oxa riserverà non poche sorprese. Appuntamento per il 21 febbraio in prima serata su Rai 2.