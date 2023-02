Cruciani asfalta il grillino: "Con i piedi"

24 febbraio 2023 a

Tutto l'imbarazzo dei 5 Stelle e di Conte riassunti in meno di un minuto da Giuseppe Cruciani. Ospite di Paolo Del Debbio in studio a Dritto e rovescio, su Rete 4, assalta come un bulldozer Superbonus e Reddito di cittadinanza.

"I governi del Movimento 5 Stelle, al di là dei numeri, si sono caratterizzati sia con la Lega sia con il Partito democratico dopo, per due motivi - ricorda il giornalista -: il reddito di cittadinanza e il Superbonus. Non lo dico solo io o la Gardini... Lo dite anche voi in parte. Quanto Giuseppe Conte che ha fatto tutta la campagna elettorale sul 'gratuitamente' poi però va a dire 'sì, però, forse non era una misura strutturale, nessuno ha pensato che fosse strutturale...".

"Va migliorata - lo interrompe Michele Gubitosa, deputato grillino e volto del contismo nei talk televisivi -, eravamo in pandemia, è cresciuto il Paese del 10% in due anni, non era mai successo!". "Sì sì d'accordo, fammi finre un attimo - riprende il filo del discorso il conduttore de La Zanzara, su Radio 24 -. Io sto dicendo: quando anche voi stessi lo dite e quando soprattutto ci sono truffe evidenti, sono state create imprese finte... Evidentemente sia legge sul reddito di cittadinanza sia sul Superbonus, che sono leggi vostre, ce le avete scritte in fronte, sono leggi che sono state fatte con - i - pie - di", scandisce a chiare lettere Cruciani per evitare eventuali incomprensioni. Messaggio ricevuto.