L'aria che tira, Santori fa calare il gelo: "Non lo ha detto Mattia Santori"

Mattia Santori è su di giri per il trionfo di Elly Schlein, che contro ogni pronostico ha battuto Stefano Bonaccini nelle primarie ed è diventata la nuova segretaria del Pd. Il capo sardina è quindi tornato a farsi vedere in televisione, essendo un fiero sostenitore della Schlein. Intervenuto a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino, Santori ha scatenato l’ironia dei social per aver parlato di sé in terza persona.

“Non lo dice Mattia Santori - ha dichiarato - lo dicono le 600mila persone che sono andate a votare nei gazebo chiedendo un rinnovamento e dicendo: esistiamo anche se in questi anni nessuno ci ha rappresentato. Questa è la vera sberla alla vecchia dirigenza nazionale e locale del Partito Democratico. L'ondata che abbiamo visto domenica scorsa ha dimensioni molto maggiori di quello che abbiamo visto perché dentro ci sono persone che non si sono recate ai gazebo perché sfiduciate o convinte che Elly avrebbe perso o che il Pd non può cambiare”.

Il capo sardina ha sostenuto di aver notato un cambiamento: “Oggi io lo sento dalle persone che mi scrivono e che vengono ai circoli. La dirigenza deve essere ancora nominata quindi aspetterei. Sono le stesse persone che sostenevano che la mozione di Elly era minoritaria. La miglior risposta all'uscita di Fioroni l'ha data Bonaccini che ha detto: noi restiamo. Siamo qua per lavorare insieme. Dall'altra parte, adesso è Elly che deve dare un segnale di apertura".