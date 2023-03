Mediaset, "vertici preoccupati": quei grossi dubbi su Ilary Blasi

Roberto Tortora 06 marzo 2023 a

Dall’Isola dei Famosi a Chi l’ha (mai) visto? il passo è breve. Ora che il Grande Fratello Vip sta per concludersi, Canale 5 è pronta, infatti, a proseguire la sua programmazione con il reality successivo, come in un ingranaggio a ciclo continuo. Il prossimo 17 Aprile, infatti, comincia l’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi. Andrà avanti fino a giugno, ma ci sarà solo una puntata in diretta a settimana e non due come per il GF. In conduzione, anche per quest’anno c’è Ilary Blasi e sarà affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In Honduras, come inviato, confermato Alvin, nonostante il sospetto di qualche frizione con la conduttrice, dopo un post instagram polemico pubblicato proprio da Alberto Bonato (nome d’anagrafe di Alvin).

A prescindere dal litigio vero o presunto tra i due, ciò che preoccupa veramente i vertici di Mediaset è proprio il cast dei naufraghi e la loro “qualità” in onda. Di recente, infatti, il CEO del biscione, Pier Silvio Berlusconi, ha fatto una sfuriata agli autori del GFVip, colpevoli di consentire agli abitanti della casa più famosa d’Italia troppa volgarità e linguaggio inappropriato durante le dirette settimanali. E il pericolo che questo si ripeta anche sulle spiagge dell’Honduras è concreto. È stato lo stesso Alfonso Signorini ad ammettere che, da un po' di tempo, per trasmissioni del genere non ci sono più grossi budget a disposizione e, per questo motivo, gli autori preferiscono puntare su semi-sconosciuti che vengono pagati meno o su concorrenti che hanno già preso parte in passato allo stesso show.

E, in effetti, a scrutare l’elenco dei partecipanti a L’Isola dei Famosi 2023, il discorso fila. A destare la curiosità maggiore è Cristina Scuccia, ex-suora che ha rinunciato ai voti e si è data alla musica. Per il resto, non c’è troppa carne al fuoco: c’è il fashion blogger Gianmaria Sainato, Alessandro Cecchi Paone con il baby-boyfriend Simone Antolini, poi Marco Predolin, Pamela Camassa (chi?), Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta e Christopher Leoni. Ancora in dubbio la presenza di Nathalie Caldonazzo, mentre ci dovrebbe essere anche Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller. Non farà parte dei naufraghi, invece, Lorenzo Amoruso, ex-calciatore ed ex-fidanzato di Manila Nazzaro. Sarà per ignoranza di chi scrive, ma molti di questi nomi non dicono nulla al grande pubblico e il rischio che ci si lasci andare ad un “vaffa” di troppo è tutto ciò che Canale 5 e l’intera Mediaset non vuole che accada. Toccare il fondo sì, insomma, ma scavare proprio no.