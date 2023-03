Gerry Scotti, confessione su Striscia: "Mi tremavano le gambe. Quel giorno..."

08 marzo 2023 a

a

a

Gerry Scotti è uno dei volti più amati della televisione italiana. Da sempre fedele a Mediaset, presto sarà ancora una volta dietro al bancone di Striscia la Notizia: al suo fianco ci sarà Francesca Manzini. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, il celebre conduttore ha svelato un retroscena inedito sul suo esordio al tg satirico di Canale 5: “La prima volta dividevo il bancone con Franco Oppini”.

"Meloni? Cosa penso di lei": Gerry Scotti, strepitoso lo schiaffo alla sinistra

“Ero già ‘Gerry Scotti’ - ha spiegato - ma provai un’emozione molto forte. Quasi mi tremavano le gambe”. Correva l’anno 1997 e le forti emozioni che ha provato quella volta sono rimaste intatte per Scotti, che ormai quando deve occuparsi della conduzione di Striscia la Notizia assume una routine consolidata nel tempo. Routine che ha spiegato nell’intervista: la sua giornata tipo è sveglia, colazione, ginnastica, già in bici, pranzo salutare e poi via agli studi di Cologno Monzese, dove si svolgono le riunioni con gli autori.

"Fedez e gli altri sono...": la botta di Gerry Scotti diventa virale

Scotti ha anche speso belle parole per la sua attuale compagna di bancone: Francesca Manzini è “simpatica e spiritosa” e soprattutto ironica. Lei e Gerry formano una coppia ben assortita che piace molto al pubblico a casa. Tra l’altro Scotti in questo momento è in palinsesto anche con Lo show dei record, che va in onda ogni domenica.