Amici 22, Rudy Zerbi fuori controllo: "Porca...". Cuccarini sconvolta

12 marzo 2023

Momenti di grandissima tensione ad Amici di Maria De Filippi, con Rudy Zerbi che perde il controllo e dà in escandescenze sotto gli occhi allibiti di Lorella Cuccarini, seduta a una manciata di centimetri da lui. La decisione della produzione di ritirare le maglie da finalisti già assegnate ha rimesso tutto in gioco in vista del serale che partirà sabato 18 marzo su Canale 5. Gli allievi hanno vissuto questo colpo di scena con una certa apprensione, anche se alcuni hanno condiviso la scelta degli autori considerandola stimolante e meritocratica. Ma anche i coach-giudici stanno vivendo ore difficili. E la prova è proprio il nervosismo di Zerbi.

Trai concorrenti, Ramon è uno dei pochi che ammette di non essere d'accordo con la decisione, e Rudy lo applaude a scena aperta: "Sei il primo che ha detto quello che veramente pensa. Perché vedere tanti ragazzi che si sono conquistati a fatica la maglia, porca miseria, e nessuno che dice sono inca***ato con quelli lì di fronte, che sono adulti che dovevano prendersi le responsabilità e non l’hanno fatto". Parole di fuoco rivolte, dunque, anche ai suoi colleghi giudici.

Il pubblico in studio ha reagito con applausi per l'insegnante di canto, ma l'insegnante di ballo Raimondo Todaro ha ribattuto dicendo di non condividere le parole né di Ramon né di Zerbi: "A me non piace che Rudy dica che Ramon è l’unico che sta dicendo cose giuste, perché ognuno ha il proprio pensiero". Quindi ha ricordato a tutti i ballerini che la loro carriera sarà una sfida costante: "Non verrete giudicati da sei persone, ma da sei milioni. Se siete convinti di valere ballate, è troppo facile dire mi dà la maglia il mio prof e finisce lì".

Ancora più duro con Zerbi proprio la sua vicina Cuccarini: "Così sembra che stiamo qua a scaldare le poltrone. Secondo me dovete anche un po’ rispettare la visione che ognuno di noi ha all’interno della scuola". Buon serale a tutti.