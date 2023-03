Maria De Filippi, rumors dolorosi prima di Amici: "Cuore triste, mai così dura"

18 marzo 2023 a

Grande attesa per la prima puntata del Serale di Amici 22, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e che torna proprio oggi, sabato 18 marzo. L'attesa per l'appuntamento in prima serata del format campione di share è letteralmente alle stelle, anche per i recenti cambi in giuria. La De Filippi ha infatti scelto dei giudici molto tecnici, molto dentro al mestiere. I nomi sono quelli di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ma questo Serale, per la De Filippi, arriva pochi giorni dopo il lutto, pochi giorni dopo l'addio al marito e compagno di una vita, Maurizio Costanzo. E la circostanza, spiega il settimanale DiPiùTv, come è ovvio che sia, per la conduttrice avrebbe un certo peso.

Sul settimanale, infatti, alla De Filippi è dedicato un lungo articolo in cui si legge: "Maria ha voluto rivoluzionare tutto e per la nuova edizione del Serale ha pensato a una giuria bomba. Ha ancora il cuore triste ma questa nuova edizione sarà anche un modo per ritrovare il sorriso", assicurano. Insomma, una sfida certo non semplice, per la conduttrice. Non è scontato andare in video, ritrovarsi nel proprio lavoro dopo un lutto del genere, per quanto quel lavoro per la De Filippi sia pura gioia.

Ma tant'è, l'attesa cresce. E sempre secondo DiPiùTv cresce anche per Malgioglio: "In queste ore ci riferiscono che Malgioglio non sta più nella pelle", aggiunge il settimanale. Infine, però, ancora un commento di un collaboratore della conduttrice: "Per Maria De Filippi questa è l'edizione più difficile della storia del programma". Sia per il dolore, sia per il carattere dei concorrenti di questo Amici 22, dove ci sono stati moltissimi scontri e altrettante polemiche. Dunque, appuntamento in prima serata...