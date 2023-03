Verissimo, Pio e Amedeo colpiti da un lutto: cosa compare sullo schermo

18 marzo 2023 a

a

a

Pio e Amedeo sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Ma poche ore fa è giunta la notizia della morte del padre di Pio D’Antini. A rivelarlo è stato lui stesso con un drammatico post pubblicato su Instagram. Nonostante questo, i telespettatori hanno avuto modo di vederlo accanto al suo collega a Verissimo per presentare la seconda edizione di Felicissima sera – All inclusive. Proprio per questo la produzione del programma del weekend di Canale 5 ha tenuto a fare una precisazione. Appena il duo comico è entrato in studio è apparso un sottopancia in cui è stato specificato chiaramente che l’intervista è stata registrata nei giorni scorsi, e quindi ben prima della morte del papà di Pio: “Intervista registrata giovedì…”.

"L'ho tenuto nascosto": Elenoire Casalegno, l'incredibile confessione alla Toffanin

La Toffanin ha accolto calorosamente Pio e Amedeo in studio. E ha ricordato al pubblico a casa che a partire da venerdì prossimo inizierà la seconda edizione del loro show. I due poi hanno rivelato che il loro programma sarà composto da tre puntate: "Avremo in generale un sacco di ospiti importanti…Avremo Zucchero… Alla prima invece ci saranno Elisa, Michelle Hunziker, che diventerà nonna a breve. Avremo anche Gigi D’Alessio. E questo solo nella prima puntata".

"Maria e Maurizio? Traspariva tutto". Teresa Langella, la rivelazione dell'ex tronista

Infine i due comici hanno approfittato per invitare nella loro trasmissione anche la Toffanin: "Noi siamo spesso qui. Sarà la ventisettesima volta che stiamo qua… Silvia ti invitiamo ufficialmente alla prima puntata di Felicissima sera. Non puoi dire di no davanti alle telecamere”. E la padrona di casa alla fine ha ceduto: "Verrò…”.