Verissimo, Cristina Scuccia in bikini? Attimi di gelo dalla Toffanin

Dio vede e Mediaset provvede. Dopo aver scioccato il globo terracqueo televesivo annunciando l’addio agli abiti religiosi in quello stesso studio, Cristina Scuccia torna sul luogo del delitto, Verissimo, e di fatto conferma la sua prossima avventura: al 99% sarà in Honduras come concorrente dell’Isola dei famosi. Per i più distratti ai quali il nome della ragazza dirà poco o nulla, basterà aggiungere un “Suor” e di colpo avverrà l’illuminazione: proprio lei, Suor Cristina, che aveva turbato il Vaticano partecipando a The Voice nell’ormai lontano 2014, peraltro vincendolo, nel team di J-Ax. Sacrilegio.

Chissà cosa si dirà in sacrestia quando l’ex orsolina si presenterà sulle spiagge caraibiche del reality condotto da Ilary Blasi in bikini o sgambatissimo costume. Silvia Toffanin prova a scucirle qualche altra confessione spinta. E da consumata donna di spettacolo, Cristina concede e non concede: «Ci vedremo presto per parlare di una nuova avventura credo, mistero!». Il segreto di Pulcinella per ora regge, con l’ex religiosa che alla domanda sulla sua presenza nel cast del Survivor italiano nicchia: «Non lo sappiamo». Bugia bianca: da settimane, come anticipato anche da TvBlog, il suo nome è tra gli altri quasi sicuri protagonisti, dalle sorelle Elga e Serena Enardu a Marco Predolin, da Alessandro Cecchi Paone (con il fidanzato Simone) a Gianmarco Onestini, da Fiore Argento (sorella maggiore di Asia) a Giulia Salemi.

"Mistero": Silvia Toffanin smaschera Cristina Scuccia, bomba in tv

Per il momento, la Scuccia si sta concentrando sulla sua nuova vita. Pardon, carriera, quella di cantante professionista. E nel frattempo pare essere alle prese con qualche insistente corteggiatore. Il peccato in questo caso, è non conoscerne (ancora) il nome.