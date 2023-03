Michelle Hunziker, "domanda vietata": clamorosa censura a Felicissima sera?

25 marzo 2023 a

a

a

Pare che Michelle Hunziker abbia accettato di rispondere a tutte le "irriverenti" domande di Pio e Amedeo tranne una. Il sospetto, avanzato dal sito specializzato in gossip televisivo GossipeTv, è di quelli pesanti considerato i protagonisti in ballo. Per il debutto di Felicissima sera, su Canale 5, il duo comico di Foggia ha invitato in studio la showgirl svizzera, reduce dal grande successo di Michelle Impossibile & Friends, sempre sulla stessa rete, tempestandola di domande piuttosto private e maliziose.

L'incontro segreto Michelle Hunziker-Ilary Blasi: una pesantissima confessione





Innanzitutto, quella sul "richiamino" con l'ex Eros Ramazzotti, con cui i rapporti sono sembrati più che cordiali proprio sul palco dell'ultimo show di Michelle. Insomma: lei e l'ex marito sono mai finiti a letto anche dopo il divorzio? La Hunziker replica secca riuscendo a spiazzare, caso più unico che raro, anche Pio e Amedeo. "Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?", domandano i padroni di casa. "Ogni tanto sì, per educazione…". E dopo la risata, ecco la "rettifica": "Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato".

"Meglio tacere. Così le persone...": Eros Ramazzotti, violento sfogo e mistero

Più imbarazzante la stessa domanda su Tomaso Trussardi, il secondo ex marito della Hunziker: "Ma che domanda è? Con lu è finita ma ci vogliamo bene". Michelle. che a fine intervista ha brindato con due "shottini" a stomaco vuoto, è sembrata sul tema un po' più ingessata del solito. Ma i commentatori più maliziosi notano, tra le domande di Pio e Amedeo, una grossa assenza: nessun riferimento a Giovanni Angiolini, il giovane chirurgo che la Hunziker frequentò nell'estate 2022, subito dopo la fine del matrimonio con Trussardi, e che proprio Tomaso definì bruscamente "persona non perbene" in una intervista al Corriere della Sera.

"Il top non nasconde nulla": Hunziker la foto che diventa virale | Guarda

"La Hunziker - ricorda GossipeTv - non ha mai parlato pubblicamente della liaison, seppur non c’è alcun dubbio che ci sia stata (alcune paparazzate l’hanno documentata in modo inequivocabile)". Da qui il dubbio: perché Pio e Amedeo non l'hanno stuzzicata al riguardo? "Probabile che la conduttrice svizzera abbia espresso il desiderio di non volere ricevere alcuna domanda diretta sulla vicenda", si sbilancia il sito, che punzecchia Pio e Amedeo: "Non sono così 'scorretti' come vogliono far credere". Michelle e i due comici risponderanno in qualche modo?