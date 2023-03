Verissimo, "solitudine e depressione": la confessione dell'ex di Amici

25 marzo 2023 a

"Ho provato la solitudine e la depressione per un successo inaspettato, che è stato poi seguito da un contraccolpo": Ndg, ex allievo di Amici, lo ha raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Mi sono sentito solo, abbandonato - ha proseguito il cantante -. La mia vita non aveva avuto un attimo di stop, fino a che poi col Covid mi sono riavvicinato alla mia famiglia e ho capito tutto quello che mi era successo intorno e quanto aveva influito su di me".

"In quel momento volevo veramente scomparire - ha confessato Ndg - non volevo più essere nell’ambiente. È stato un periodo difficile, in cui non mi sono goduto il disco d’oro e il successo, perché c’era una persona dall’altra parte che stava male. Un sogno era diventato un incubo". Ospite della Toffanin anche Megan, ex ballerina di Amici, che ha rivelato: "Ora nel mio cuore è entrato un ragazzo che si chiama Gianmarco. Non me l’aspettavo, inizialmente ci stuzzicavamo ma non c’era niente di concreto. Poi piano piano ci siamo conosciuti veramente tanto. La cosa che ci lega di più è la stima, la piena fiducia, l’amicizia e l’amore. È un amore forte, diverso da tutti quelli che ho avuto".