Maria De Filippi sconvolta: "Ma gliel'hai detto?", Cuccarini scandalosa

A quasi 58 anni, Lorella Cuccarini non smette di stupire. Per la sua forma fisica, la sua energia, il talento innato e… l’audacia! Nel corso del Serale di Amici 22, infatti, si è resa protagonista di un bacio inaspettato e intenso con il suo partner di ballo, Emanuel Lo, al termine di un esibizione-tributo a Mina. Il tema del guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, infatti, riguardava proprio la musica italiana. Emanuel altri non è che il compagno di Giorgia, una delle voci più belle della musica italiana. Una donna intelligente che, al termine della performance, ha così commentato su Twitter: “Questa faccenda del guanto vi sta prendendo un po’ la mano. Ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi”.

Sul web lo stupore e l’ironia ha preso piede immediatamente ed il povero Emanuel Lo è stato subito raffigurato a dormire sul divano, una volta rientrato a casa dalla sua Giorgia. Anche Maria De Filippi si è divertita, ironizzando sulla vicenda. Se su Silvio, il compagno della Cuccarini, non aveva dubbi, non sapeva invece se il docente di hip hop avesse avvertito la sua di compagna.

Lo, per tutta risposta, ha dichiarato che le avrebbe detto di esser stato costretto proprio dalla conduttrice dello show: “L’ho detto a Giorgia, dicendo che è colpa tua Maria". Alla fine, la stessa Cuccarini ha chiarito su Instagram: “Nel giorno del compleanno di Mina abbiamo voluto regalarvi un guanto infuocato sulle note di Brivido felino. Per la cronaca tranquilli, Giorgia e Silvio si sono divertiti”. Al di là dei commenti ironici, però, la performance dei due ballerini è stata molto apprezzata.