Verissimo, Massimo Ambrosini e il dramma del figlio: "Malattia incurabile"

01 aprile 2023 a

a

a

Massimo Ambrosini e la moglie Paola Angelini sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. L’ex calciatore del Milan ha raccontato una storia delicata legata alla sua sfera personale, ovvero la scoperta della malattia di suo figlio Alessandro, che è affetto da diabete di tipo 1. Ambrosini e la moglie si sono commossi a più riprese parlando di quanto sia dolorosa questa esperienza e al tempo stesso di quanto sia importante farsi forza per aiutare il bambino di due anni e mezzo.

"Troppo grande per me": Verissimo, Piccolo G lascia Silvia Toffanin di sasso

“Abbiamo scoperto un po’ per caso che Alessandro era malato di diabete di tipo 1 - hanno raccontato alla Toffanin - il tutto è successo nel giro di pochi giorni: ci siamo accorti che Ale era un po' dimagrito ma non ci avevamo dato tanto peso perché comunque sta crescendo e tutti i nostri figli sono abbastanza longilinei. Poi, però, cominciavano a dircelo anche le persone intorno a noi e questo, da mamma, ha cominciato ad insospettirmi. Abbiamo quindi fatto degli esami e i risultati erano completamente sballati: il livello glicemico, soprattutto, era altissimo”.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, vita stravolta: gira voce che...

“La pediatra, quindi, ci ha fatto fare alcuni accertamenti - hanno proseguito - spedendoci direttamente in ospedale. Al San Raffaele di Milano è arrivata la diagnosi: diabete di tipo 1. Per noi è stato un trauma, un dolore forte perché è una malattia che si può tenere sotto controllo grazie all'insulina ma che è cronica e quindi ci sarà per sempre. Alessandro, fortunatamente, ha una vita normale: non ha nessuna limitazione per quanto riguarda l'alimentazione e può fare tutto cil che fanno gli altri bambini. Purtroppo, però, deve portare con sé una macchinetta che ci aiuta a capire i valori di insulina e quindi a regolarci di conseguenza”.