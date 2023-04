Maria De Filippi, "l'hai sentita?": scontro in studio. E la conduttrice...

06 aprile 2023 a

Scoppia lo scontro tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli a Uomini e donne. La prima sembra essere la vera protagonista del dating show. E alla padrona di casa, Maria De Filippi, sembra non dispiacere. È stata lei, infatti, a chiedere a Roberta di dire la sua quando Nicole si è ritrovata al centro dello studio con Cristian. L’astio tra le due è nato fin dall'inizio di questo trono, dal momento in cui Roberta ha espresso il suo interesse per il corteggiatore Andrea. Quest’ultimo, però, si è sempre rifiutato di concederle anche solo un ballo.

Nicole non ha mai visto di buon occhio l’intromissione di Roberta e in esterna lo ha fatto notare più volte, tanto che in studio ci sono state varie liti tra loro. Fino allo scontro di oggi, durante il quale la Di Padua non è riuscita a trattenere la sua furia. La dama del Trono Over ha attaccato i corteggiatori di Nicole, definendoli dei “sottoni”. E alla fine ha preso di mira direttamente la tronista: “Al di là del fatto che lei è incommentabile”.

A un certo punto Nicole ha invitato Roberta a vedersi fuori, così che le due potessero spiegarsi bene le cose. La dama, però, non ha sentito la provocazione e quindi è stata la De Filippi poi a fargliela notare. “Se ci vediamo fuori te lo spiego bene io. Maria ma questa mi viene a dire che ci vediamo fuori!”, ha affermato furiosa la Di Padua.