Verissimo, bomba-vip: "Perché è saltata la mia ospitata dalla Toffanin"

Il Gf Vip è terminato da una settimana ma le polemiche non si placano. In particolare a puntare il dito è Nikita Pelizon, che si è sfogata su Instagram rispondendo a una serie di domande dei suoi seguaci. Nel mirino della Pelizon gli altri concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini, ma anche Verissimo, il format di Silvia Toffanin, in onda sempre su Canale 5.

Infatti, Nikita Pelizon era attesa dalla Toffanin, ma la sua intervista è saltata in circostanze un pizzico misteriose. Ma la diretta interessata non ha particolari dubbi su cosa sia successo e crede che la responsabilità sia da attribuire agli altri concorrente. Quando un utente le ha chiesto "cosa pensi della non ospitata a Verissimo", ecco che la Pelizon ha risposto in modo netto: "Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no".

Risposta bollata come ipocrita: in molti infatti hanno rinfacciato alla vincitrice del Gf Vip la scelta di aver effettivamente partecipato a un programma che, comunque sia, viene accostato al "trash" televisivo. E ancora, ha sostenuto che la sua vittoria rappresenterebbe la vittoria dell'educazione rispetto alle volgarità degli altri concorrenti: "Ciò implica che molti italiani desiderano più luce anziché ombre", ha commentato.